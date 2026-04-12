США и Иран не договорились: Вашингтон выступил с тревожным заявлением после переговоров

США и Иран в рамках переговоров в Исламабаде не смогли достигнуть соглашения по урегулированию конфликта. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Его слова прозвучали в беседе с журналистами.
Как отметил представитель Белого дома, в рамках переговоров Вашингтон вел себя предельно конкретно. Так, например, были четко обозначены красные линии и уточнено, по каким вопросам американская сторона готова пойти на компромисс, а по каким — нет. Более того, Ирану получил некое «наилучшее предложение». При этом не уточняется, какое именно.
Тем не менее, эффекта это не возымело. Поэтому достичь какого-либо соглашения все же не удалось. Как следствие, теперь американская делегация возвращается в США ни с чем.
«Они (Иран — прим.ред.) решили не принимать наши условия», — сказал Вэнс.
При этом он подчеркнул, что считает отсутствие соглашения плохим фактором, однако для Тегерана такой сценарий значительно хуже, нежели для Вашингтона. Почему именно — вице-президент уточнять также не стал.
Немногим ранее о переговорах высказалась и иранская сторона. Однако заявление получилось далеко не оптимистичным. Тегеран пожаловался, что в рамках нынешнего диалога Вашингтон снова выдвигает нереалистичные условия. По аналогии с тем, как это происходило в рамках предыдущих контактов.
В свою очередь, газета Tasnim раскрыла некоторые детали переговоров. Так, по сообщениям издания, камнем преткновения для двух стран стал Ормузский пролив. По нему у Вашингтона и Тегерана возникли серьезные разногласия. При этом какие-либо подробности не приводятся.
Однако известно, что США неоднократно требовали полной разблокировки Ормузского пролива. Более того, американский лидер Дональд Трамп даже выступал с громкими обещаниями. Так, он заявлял, что водоем будет открыт уже в ближайшее время.
Тем временем о срыве мирного соглашения между США и Ираном уже высказались на Западе. Американская газета 19FortyFive подчеркнула, что такой сценарий, скорее всего, сильно ударит по главе Белого дома Дональду Трампу. Поскольку того ждут выборы в Конгресс США. А отсутствие мира на Ближнем Востоке серьезно подкосит его позиции.