Скрывался 28 лет. Бизнесмен оказался рецидивистом, сбежавшим из СИЗО

В Нижегородской области задержан 65-летний Ибрагим Текуев. Оказалось, под личиной законопослушного бизнесмена скрывался опасный рецидивист, в «лихие 90-е» судимый за разбой и незаконный оборот оружия. Текуев сумел сбежать из СИЗО и почти 30 лет, несмотря на нескрываемую особую примету, спокойно жил и строил бизнес. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Особая примета и усы.
Уроженец села Пригородное Ставропольского края Ибрагим Текуев в 1998 году оказался в СИЗО-1 города Черкесска. Судить его должны были за целый «букет» статей УК — разбой, кражу и незаконный оборот оружия. Но в мае 1998-го Текуев бежал вместе с четырьмя другими арестантами — заключённые сумели спилить решётку на окне.
Из ориентировки, которая до сих пор есть на просторах Сети, следовало: рецидивист Текуев небольшого роста и среднего телосложения, у него карие глаза, овальные лицо с усами. Из особых примет — на правой руке отсутствует средний палец. «Ранее судим. Имеет навыки владения огнестрельным оружием», — заканчивалось описание.
Троих компаньонов Текуева по побегу вскоре задержали, четвёртого убили в какой-то бандитской разборке. А Текуев ушёл от правосудия и прожил целую жизнь далеко от Черкесска, в Нижегородской области, под новым именем — Арафад Исмаилов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По новому паспорту на имя Исмаилова родился рецидивист уже не на Ставрополье, а в столице Азербайджана Баку, и в другую дату.
28 лет Текуев-Исмаилов по поддельным документам жил поначалу в деревне Волчиха Арзамасского района, потом перебрался в соседнюю деревню Берёзовка. Оба населённых пункта расположены всего в сотне километров от областного центра. В Берёзовке проживают почти 2000 человек. И никто из них не подозревал, что рядом ходит опасный преступник, хотя ориентировка на него была в Сети.
Более того, под личиной Арафада Гасановича Исмаилова беглый рецидивист в 2012 году открыл бизнес — производство изделий из бетона, гипса и цемента. Правда, в 2016 году дело ему пришлось закрыть. Об этом свидетельствует единый государственный реестр юридических лиц и предпринимателей.
Согласно открытым источникам, Арафад Исмаилов задолжал банкам около 500 тысяч руб.
Беглого зека сотрудники ФСИН смогли вычислить спустя 28 лет. Как — не уточняется. На Текуева-Ибрагимова уже надели наручники вновь.
Попался случайно?
Как же опасный рецидивист десятилетиями мог спокойно жить, строить бизнес и не платить по долгам?
«Текуев “залёг” в области, а не в Нижнем Новгороде. Там проще договориться с нужными людьми о том, чтобы тебя, образно говоря, потеряли, а то и документы помогли фальшивые сделать, — предполагает полковник милиции в отставке Евгений Макаров. — На руку преступникуему было и большое количество преступлений в девяностые, и реформирование системы МВД, где раньше розыск особо опасных преступников был на строгом контроле».
По мнению Евгения Макарова, скорее всего, разоблачили Текуева случайно. «В наши дни так раскрываются большинство преступлений прошлых лет, — резюмирует эксперт. — Возможно, он был у кого-то “на крючке”, не занёс в очередной раз денег, и его сдали. Ну не верю я, что можно просто так с яркой особой приметой, с отстствующим средним пальцем на руке, пробегать почти 30 лет».
