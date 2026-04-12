Можно ли посещать кладбище на Пасху в 2026?

Пасха всегда воспринимается как время света, обновления и особой внутренней тишины, которая приходит вместе с радостью. В этот день меняется привычный ритм жизни — люди стремятся в храм, собираются с близкими, делятся благой вестью. Однако вместе с этим возникает и другой, не менее важный вопрос, связанный с памятью об ушедших. Многие задумываются: уместно ли в день Светлого Воскресения отправляться на кладбище и соединять радость праздника с воспоминанием о тех, кого уже нет рядом?