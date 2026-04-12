«Такая же потерпевшая»: курьер из дела Долиной просит условный срок

Осужденная по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной библиотекарь Анжела Цырульникова заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката.
«Защита полагает, что Цырульникова А. Н. является такой же потерпевшей по уголовному делу, поскольку находилась под психическим принуждением со стороны неустановленных лиц», — следует из судебных материалов.
По словам защиты, Цырульникова передала свои сбережения, продала украшения и взяла кредиты. Адвокат подчеркнул, что женщина действовала как курьер, не зная содержания посылок. В связи с этим осужденная просит суд назначить ей условное наказание.
Как сообщал KP.RU, летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы. Ущерб составил более 317 млн рублей. 19 января 2026 года завершился долгий процесс передачи квартиры Полины Лурье.