В БФУ изучат эффективность антибиотиков на основе мета-данных

«Один из наиболее крупных проектов центра — оценка антибиотикорезистентности. К этому привязано возникновение больничных инфекций, по большому счету, исследование касается одного из будущих кризисов в сфере медицины. Наверняка вы знаете, или слышали, что некоторые антибиотики уже перестают действовать. В частности, в силу того, что их применяли не вполне корректно, либо инфекционно-бактериальные формы адаптировались. И у центра Владимира Витальевича (Рафальского — прим. ТАСС) большой проект в рамках программы “Приоритет 2030” по сбору мета-данных из медицинских учреждений региона по эффективности применения тех или иных антибиотиков», — сообщил собеседник агентства.