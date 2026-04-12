В Хабаровске открыли фестиваль Юрия Башмета акцией в аэропорту

Вечером 12 апреля в Городском дворце культуры Хабаровска пройдет торжественный гала-концерт открытия фестиваля (6+). Программу откроет произведение Кузьмы Бодрова «Мечта о космосе» для хора и оркестра под управлением Юрия Башмета. Сочинение было написано к 60-й годовщине полета Гагарина и впервые исполнено на космодроме Байконур в 2021 году. Фестиваль в Хабаровском крае продлится с 12 по 18 апреля.