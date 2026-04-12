В Хабаровске открыли фестиваль Юрия Башмета акцией в аэропорту

В Международном аэропорту Хабаровска 12 апреля состоялась акция, приуроченная к открытию Юбилейного XV Международного музыкального фестиваля под руководством Юрия Башмета (6+). Мероприятие прошло на взлетно-посадочной полосе. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Камерный хор Московской государственной консерватории исполнил концертную программу во время встречи воздушного судна, названного в честь основоположника практической космонавтики Сергея Королева. После прибытия лайнера хоровой коллектив выступил с концертом для пассажиров и посетителей в здании терминала.
Как отметил генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко, выбор Хабаровска для акции в этот день не случаен. Он напомнил, что 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, пролетая над Хабаровским краем, услышал по радиосвязи музыку.
Событие состоялось в рамках Недели космоса и приурочено к 65-летию первого полета человека в космос.
Вечером 12 апреля в Городском дворце культуры Хабаровска пройдет торжественный гала-концерт открытия фестиваля (6+). Программу откроет произведение Кузьмы Бодрова «Мечта о космосе» для хора и оркестра под управлением Юрия Башмета. Сочинение было написано к 60-й годовщине полета Гагарина и впервые исполнено на космодроме Байконур в 2021 году. Фестиваль в Хабаровском крае продлится с 12 по 18 апреля.
