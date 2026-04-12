В Ростове в соборе Рождества Пресвятой Богородицы прошла главная пасхальная служба

В Ростовском кафедральном соборе встретили Светлое Христово Воскресение.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 12 апреля главные торжества по случаю Пасхи в Ростове состоялись в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Праздничную череду богослужений — от полунощницы до Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста и традиционного крестного хода — возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Вместе с духовенством и многочисленными прихожанами кафедрального собора за службой наблюдали первые лица региона. В богослужении приняли участие губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель донского парламента Александр Скрябин.

Перед началом крестного хода владыка митрополит обратился к верующим с архипастырским словом. Глава Донской митрополии подчеркнул, что Пасха дана человеку для внутреннего преображения и победы над собственными несовершенствами.

— Пасха — это торжество Бога, дарованное человеку для победы над самим собой, своим грехом и неправдой. Сила Божия, явленная через Воскресшего Господа, действует в каждом из нас. Мы свидетельствуем об этом, когда преодолеваем грех, вступаем в живое общение с Богом и видим, как Он откликается на наши молитвы, — отметил митрополит Меркурий.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше