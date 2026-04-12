В Ростове в соборе Рождества Пресвятой Богородицы прошла главная пасхальная служба

— Пасха — это торжество Бога, дарованное человеку для победы над самим собой, своим грехом и неправдой. Сила Божия, явленная через Воскресшего Господа, действует в каждом из нас. Мы свидетельствуем об этом, когда преодолеваем грех, вступаем в живое общение с Богом и видим, как Он откликается на наши молитвы, — отметил митрополит Меркурий.