Врач рассказала, сколько кулича можно съесть без последствий для здоровья

РИА Новости: врач Белоусова посоветовала есть не более 150 граммов кулича в день.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Взрослым рекомендуется съедать в день не более 150 граммов кулича, поскольку его чрезмерное потребление может плохо влиять на сердечно-сосудистую систему, способствовать набору лишнего веса и повышению уровня холестерина, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

«Главное в употреблении куличей — умеренность. Взрослым рекомендуется съедать не более 120−150 граммов кулича в день, причем лучше всего — в качестве десерта после основного приема пищи», — сказала Белоусова.

Она объяснила, что кулич — это по сути это сладкий хлеб. «Белая мука и большое количество сахара, которые используются в традиционном рецепте, при чрезмерном потреблении способствуют набору лишнего веса, а насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, могут повышать уровень холестерина и негативно влиять на сердечно-сосудистую систему», — добавила эндокринолог.

Ранее РИА Новости подсчитало, что пасхальный стол для всей семьи обойдется россиянам в эту Пасху почти в 972 рубля. Из них 123,1 рубля — дюжина яиц, 364,9 рубля — кулич с изюмом и глазурью, 483,9 рубля — творожная пасха с изюмом.