Стало известно, когда омичи смогут встретиться с Благодатным огнём

Напомним, что ранее митрополит Омский и Прииртышский Дионисий рассказал о сложностях с доставкой лампады Благодатного огня. Его прибытие отложилось из-за того, что храм Гроба Господня закрыт для паломников, а молитва о схождении Благодатного огня должна пройти без них. На перевозку также повлияли проблемы, связанные с закрытым небом.