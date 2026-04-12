Стало известно, когда омичи смогут встретиться с Благодатным огнём

Ранее с его доставкой в город возникли сложности.

Источник: Om1 Омск

Прибытие Благодатного Огня в Омск состоится в вечер Светлого Понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе омской епархии. Встреча святыни состоится в понедельник, 13 апреля, в 16:00 в Успенском кафедральном соборе.

«Получить Благодатный огонь будет возможно в соборе в течение всей Светлой седмицы до субботы включительно», — уточнили в епархии.

Напомним, что ранее митрополит Омский и Прииртышский Дионисий рассказал о сложностях с доставкой лампады Благодатного огня. Его прибытие отложилось из-за того, что храм Гроба Господня закрыт для паломников, а молитва о схождении Благодатного огня должна пройти без них. На перевозку также повлияли проблемы, связанные с закрытым небом.