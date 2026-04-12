В минздраве Прикамья сообщили причину эксплуатации старого ФАПа в Голубятах

Речь о небольшом селе в Добрянском округе Пермского края. Ранее местные жители пожаловались на то, что им приходится посещать врача в старом здании ФАПа, где протекает крыша, а стены покрыты трещинами. Также, по сообщениям прикамцев, там холодно. В 2023 году в селе построили новый ФАП, однако весной 2024 года он выгорел изнутри. С тех пор помещения закрыты. О проблеме рассказал Народный фронт Пермского края. После этого следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Расследование взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.