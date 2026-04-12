Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минздраве Прикамья сообщили причину эксплуатации старого ФАПа в Голубятах

Ранее из-за жалоб местных жителей возбудили уголовное дело.

Специалисты минздрава Прикамья сообщили сайту perm.aif.ru причину использования старого фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в Голубятах.

Речь о небольшом селе в Добрянском округе Пермского края. Ранее местные жители пожаловались на то, что им приходится посещать врача в старом здании ФАПа, где протекает крыша, а стены покрыты трещинами. Также, по сообщениям прикамцев, там холодно. В 2023 году в селе построили новый ФАП, однако весной 2024 года он выгорел изнутри. С тех пор помещения закрыты. О проблеме рассказал Народный фронт Пермского края. После этого следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Расследование взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В минздраве края сайту perm.aif.ru рассказали, что здание ФАПа, которое начало работу в январе 2024 года, не подлежит восстановлению.

«На время проведения судебных разбирательств и всех необходимых экспертиз, которые заняли почти два года, было принято решение об оказании медицинской помощи в ранее работавшем в посёлке здании ФАПа, — сообщили в министерстве. — Благодаря проведённой претензионной работе и вынесенному судом решению, новый ФАП будет установлен в посёлке уже в этом году».

Также в минздраве считают, что информация об отсутствии отопления в старом ФАПе неверна.

«В здании есть электрокотёл. Запланирована замена одного из конвекторов в срок до 12 апреля. Протечки крыши были устранены осенью 2025 года, следы подтёков уберут до 12 апреля», — добавили в минздраве.