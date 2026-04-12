Глава Бали Костер призвал россиян беречь остров на фоне экологических рисков

Губернатор Бали И Ваян Костер призвал российских туристов бережно относиться к острову на фоне экологических рисков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
По его словам, Бали нельзя воспринимать только как место для отдыха или инвестиций. Это территория, которую необходимо сохранять.
«Приезжать на Бали — это не просто вопрос развлечений, получения удовольствия или инвестиций. Нужно понимать, что Бали — это достояние мира, которое нужно сохранять вместе… Если мы не будем беречь его, Бали исчезнет», — сказал Костер.
Он добавил, что у всех туристов должно быть общее отношение к острову — уважительное и ответственное. Важно не только отдыхать, но и осознавать ценность этого места.
Немногим ранее И Ваян Костер сообщил о ликвидации так называемых «русских» и «украинских деревень» на Бали. По его словам, власти пресекли практику компактного проживания иностранцев. Все потому, что она противоречила культурной политике острова.