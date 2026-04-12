Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Бали Костер призвал россиян беречь остров на фоне экологических рисков

Костер отметил, что Бали может исчезнуть, если не относиться к острову бережно.

Губернатор Бали И Ваян Костер призвал российских туристов бережно относиться к острову на фоне экологических рисков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, Бали нельзя воспринимать только как место для отдыха или инвестиций. Это территория, которую необходимо сохранять.

«Приезжать на Бали — это не просто вопрос развлечений, получения удовольствия или инвестиций. Нужно понимать, что Бали — это достояние мира, которое нужно сохранять вместе… Если мы не будем беречь его, Бали исчезнет», — сказал Костер.

Он добавил, что у всех туристов должно быть общее отношение к острову — уважительное и ответственное. Важно не только отдыхать, но и осознавать ценность этого места.

Немногим ранее И Ваян Костер сообщил о ликвидации так называемых «русских» и «украинских деревень» на Бали. По его словам, власти пресекли практику компактного проживания иностранцев. Все потому, что она противоречила культурной политике острова.