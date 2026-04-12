Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Станет аватаром космонавта: в Челябинской области создали робота для работы на орбите Земли

Теледроид из Магнитогорска полетит на МКС и будет работать в открытом космосе.

Источник: Комсомольская правда

Разработчики робота «Федора» (FEDOR) — компания «Андроидная техника» из Магнитогорска — создали теледроида для работы на орбите Земли. Он будет находиться за пределами МКС и заниматься обслуживанием станции в открытом космосе — для человека выполнение таких задач связано с высоким риском для жизни и здоровья.

— Мы знаем, что космическое пространство — это крайне агрессивная среда, экстремальные температуры, сильное излучение, различного рода космический мусор, — рассказал наши коллегам 1Obl.ru директор по перспективным проектам НПО «Андроидная техника» Владислав Чеха.

Управлять роботом будет человек в специальном костюме. Образно говоря, Теледроид станет аватаром космонавта. Кроме того, у него есть система голосового управления, которая реализуется с помощью искусственного интеллекта. Сейчас робот проходит испытания в Центре подготовки космонавтов — там отрабатываются опросы, связанные с технической подготовкой и доработкой программ.

С Центром подготовки космонавтов магнитогорские разработчики сотрудничают уже много лет. Благодаря этому, они могут использовать для тестирования роботов различное оборудование, в том числе центрифуги.