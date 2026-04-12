Станет аватаром космонавта: в Челябинской области создали робота для работы на орбите Земли

Разработчики робота «Федора» (FEDOR) — компания «Андроидная техника» из Магнитогорска — создали теледроида для работы на орбите Земли. Он будет находиться за пределами МКС и заниматься обслуживанием станции в открытом космосе — для человека выполнение таких задач связано с высоким риском для жизни и здоровья.
— Мы знаем, что космическое пространство — это крайне агрессивная среда, экстремальные температуры, сильное излучение, различного рода космический мусор, — рассказал наши коллегам 1Obl.ru директор по перспективным проектам НПО «Андроидная техника» Владислав Чеха.
Управлять роботом будет человек в специальном костюме. Образно говоря, Теледроид станет аватаром космонавта. Кроме того, у него есть система голосового управления, которая реализуется с помощью искусственного интеллекта. Сейчас робот проходит испытания в Центре подготовки космонавтов — там отрабатываются опросы, связанные с технической подготовкой и доработкой программ.
С Центром подготовки космонавтов магнитогорские разработчики сотрудничают уже много лет. Благодаря этому, они могут использовать для тестирования роботов различное оборудование, в том числе центрифуги.