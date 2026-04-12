В Госдуме рассказали об изменении срока передачи показаний счетчика за воду

Во многих российских регионах с 1 апреля ввели четкие сроки для передачи показаний счетчика за воду — с 20-го по 25-е число каждого месяца. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

Во многих российских регионах с 1 апреля ввели четкие сроки для передачи показаний счетчика за воду — с 20-го по 25-е число каждого месяца. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

По его словам, такая мера поможет избежать переплат.

— Раньше, если вы забывали передать показания, вам автоматически выставляли счет по нормативу, который мог быть в два-три раза выше вашего реального расхода. Теперь система гораздо лояльнее: возьмут ваше среднее потребление за последние полгода, — подчеркнул Свищев, его слова передает РИА Новости.

Специалисты Роскачества рассказали, сколько времени необходимо хранить квитанции за жилищно-коммунальные услуги. По мнению экспертов, такая мера может защитить россиян в случае, если домоуправляющая компания начислит платежи задним числом.

Ранее в Госдуму рассказали, что россияне, которые оплачивают отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета, весной столкнутся с пониженными коммунальными платежами. При этом с 1 марта 2025 года приоритетной стала оплата только в отопительный сезон.