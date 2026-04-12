Камская ГЭС перешла на новый режим работы

Для Камской ГЭС, которая входит в ПАО «РусГидро», поменяли режим работы. Такое решение приняли в Федеральном агентстве водных ресурсов. Новые правила начали действовать с 9 апреля и останутся в силе до тех пор, пока не поступит отдельное распоряжение. В этот период гидроузел на Каме будет сбрасывать в среднем от 3000 до 3700 кубометров воды в секунду.
Такой режим выбрали в соотвествии с гидрологической обстановкой. При этом специалисты ориентировались на официальные правила использования водохранилищ Волжско-Камского каскада и на советы специальной межведомственной группы, которая как раз и регулирует работу всех водохранилищ этой системы.
По данным на утро 8 апреля, уровень воды в водохранилище Камской ГЭС поднялся до 102 с половиной метров. Для сравнения: когда оно полностью наполнено, вода доходит до отметки 108,5 метра.
По тем же утренним данным, приток воды прямо к створу станции составлял 6620 кубометров в секунду. Всю эту воду пропускают через гидроагрегаты. Станция сейчас трудится в так называемом базовом режиме — иначе говоря, выдает максимально возможную мощность. Все 23 гидроагрегата загружены полностью.
Сейчас энергетики заканчивают работы по плану подготовки к половодью: он нужен, чтобы оборудование и гидротехнические сооружения работали надежно и без аварий. Особое внимание уделяют всей гидромеханике. Специалисты самой ГЭС вместе с подрядчиками из «Воткинского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” уже провели контрольный подъем затворов на водосливной плотине, проверили, как закрываются крышки водосливов, и устранили все неполадки. Ожидается, что совсем скоро водосливную плотину откроют — тогда через нее начнет спокойно проходить паводковая вода.