Камская ГЭС перешла на новый режим работы

Для Камской ГЭС, которая входит в ПАО «РусГидро», поменяли режим работы. Такое решение приняли в Федеральном агентстве водных ресурсов. Новые правила начали действовать с 9 апреля и останутся в силе до тех пор, пока не поступит отдельное распоряжение. В этот период гидроузел на Каме будет сбрасывать в среднем от 3000 до 3700 кубометров воды в секунду.