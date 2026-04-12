К 12 апреля: космодром Байконур — колыбель мировой космонавтики

Его история неразрывно связана с ключевыми достижениями человечества в освоении космоса и фактически положила начало космической эре. Подробнее — в обзоре El.kz.
Почему космодром был построен именно здесь?
Выбор места для строительства Байконура в середине 1950-х годов был обусловлен сразу несколькими факторами.
Во-первых, географическое положение. Космодром расположен сравнительно ближе к экватору по меркам территории бывшего СССР, что позволяет использовать вращение Земли и экономить топливо при запуске ракет.
Во-вторых, это обширная степная зона Казахстана. Такая территория идеально подходила для безопасности: отработанные ступени ракет падают на значительном удалении от населённых пунктов.
Третьим важным фактором стала стратегическая скрытность. В условиях холодной войны объект должен был находиться вдали от границ и быть максимально закрытым для внешнего наблюдения. Изначально Байконур создавался вовсе не как гражданский космодром, а как испытательный полигон для межконтинентальных баллистических ракет.
Как начиналась история запусков?
Первый запуск с Байконура состоялся 15 мая 1957 года — это было испытание ракеты Р-7, хотя оно оказалось неудачным. Уже 21 августа того же года прошёл первый успешный пуск.
Настоящий прорыв произошёл 4 октября 1957 года, когда на орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли — «Спутник-1». Это событие стало началом космической эры.
Вскоре последовали новые достижения:
- запуск «Спутника-2» с собакой Лайкой (1957),
- полёт Белки и Стрелки (1960),
- автоматическая станция «Луна-2», впервые достигшая поверхности Луны (1959).
Именно с Байконура 12 апреля 1961 года стартовал корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту — первым человеком в космосе.
Масштабы запусков и инфраструктура
За десятилетия эксплуатации Байконур стал крупнейшим космодромом планеты. С середины XX века здесь было осуществлено более 1500 запусков космических аппаратов и свыше 100 испытаний баллистических ракет.
На территории космодрома расположены десятки стартовых площадок и технических комплексов. Наиболее известные из них:
«Гагаринский старт» (площадка № 1), откуда отправился первый человек в космос, площадка № 31, активно используемая для запусков ракет семейства «Союз».
Ракеты-носители «Союз», которые эксплуатируются уже более полувека, стали одними из самых надёжных в истории и долгое время запускались исключительно с Байконура.
Роль Байконура в международной космонавтике
После распада СССР космодром оказался на территории Казахстана, однако Россия продолжила его использование на основе долгосрочной аренды.
Сегодня Байконур остаётся ключевым центром международного сотрудничества. Именно отсюда регулярно осуществляются пилотируемые запуски к Международной космической станции (МКС), а также отправляются грузовые корабли «Прогресс».
На протяжении многих лет Байконур был фактически единственной площадкой в мире, откуда выполнялись пилотируемые миссии к МКС. Даже в XXI веке отсюда продолжают стартовать экспедиции, обеспечивающие жизнедеятельность станции.
Современное значение и перспективы
Несмотря на развитие новых космодромов, включая российский «Восточный», Байконур сохраняет стратегическое значение. Здесь ежегодно проводятся десятки запусков — как государственных, так и коммерческих.
Космодром остаётся:
- важнейшей частью космической инфраструктуры,
- центром международных проектов,
- символом начала космической эры.
Кроме того, Байконур представляет собой уникальный исторический комплекс: многие стартовые площадки, здания и объекты до сих пор используются спустя десятилетия после их создания.
Значение для истории человечества
Байконур — это не просто технический объект. Это место, откуда человечество впервые вышло за пределы Земли.
Именно здесь были сделаны первые шаги в освоении космоса, заложившие основу для современных исследований, спутниковой связи, навигации и международных космических программ.
Таким образом, Байконур остаётся не только действующим космодромом, но и символом научного прогресса, сотрудничества и стремления человечества к новым горизонтам.