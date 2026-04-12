Главные городские часы Красноярска поменяли свою мелодию в День космонавтики

В честь Дня космонавтики на главных городских часы Красноярска изменилась мелодия. Сегодня, в честь праздника, звучит композиция «Трава у дома» Владимира Мигули. Услышать ее можно в течение всего дня. Проигрывать мелодию будут еще в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00. Напомним, по традиции главные часы Красноярска возле администрации города меняют мелодию в честь значимых событий и праздников. Добавим, в честь Дня космонавтики в Красноярске планировалось шоу дронов, но из-за неблагоприятной погоды пришлось его отменить.