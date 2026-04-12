Хрустящая корочка и розовый центр: секреты стейка, который тает во рту

Классический спор: солить до или после жарки? Если солите сразу — соль вытянет влагу. Но если вы сделали это за 40 минут, влага вернётся, а мясо станет нежнее. В домашних условиях проще: посолите за 15 минут до жарки или прямо перед тем, как положить на сковороду. А вот перцем лучше приправить уже после образования корочки, иначе он сгорит и даст горечь.