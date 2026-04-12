WhatsApp ответил на обвинения Дурова в обмане пользователей

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) в ответ на критику основателя Telegram Павла Дурова заявил в X, что по умолчанию применяет cквозное шифрование для личных сообщений и звонков пользователей.
Дуров в одном из постов в X, в частности, написал: «Невозможно оптимизировать одновременно удобство использования и безопасность — в итоге придется пойти на неприятные компромисы». В качестве примера он привел «утечку 95% сообщений из незашифрованных резервных копий WhatsApp». Дуров также назвал шифрование мессенджера «крупнейшим случаем обмана потребителей», сославшись на коллективный иск к Meta и WhatsApp.
«Это многое объясняет о Telegram — вы даже не пытаетесь делать и то, и другое, потому что это сложно. WhatsApp по умолчанию обеспечивает сквозное шифрование для личных и групповых сообщений, мы поддерживаем множество устройств, голосовые и видеозвонки. У нас также есть резервные копии со сквозным шифрованием», — ответил WhatsApp.
Как устроено шифрование в WhatsApp.
В апреле 2016 года мессенджер внедрил сквозное шифрование для личных и групповых чатов, а также звонков. Это означает, что сообщение шифруется на устройстве отправителя и расшифровывается только на устройстве получателя.
При этом сквозное шифрование защищает именно содержание обычной переписки, отмечается на сайте WhatsApp. Если пользователь отправляет жалобу на сообщение, то оно уходит на рассмотрение мессенджеру. Кроме того, при переписке с бизнес-аккаунтами сообщение доставляется в инфраструктуру, выбранную бизнесом, и дальнейшая обработка зависит уже от того, как компания хранит и использует эти сообщения.
Как писала The Washington Post, иск подала юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan от имени семи пользователей WhatsApp из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Истцы со ссылкой на «смелых информаторов» утверждают, что сотрудники WhatsApp могли направлять запросы инженерам на выгрузку сообщений конкретного пользователя.
WhatsApp отверг обвинения. Представитель компании Карл Вуг назвал иск необоснованным. По его словам, жалоба была подана исключительно ради привлечения внимания СМИ. А специалисты по информационной безопасности отметили нехватку доказательств.
