МиГ-15 устроили ВВС США «черный четверг» 75 лет назад

Прежде всего, для США Корейский фронт всегда был второстепенным по сравнению с возможным европейским и американским. Поэтому новейшую технику на него старались не отправлять и, например, все участвовавшие в войне B-29 были старыми моделями, а не более новыми B-50. Жесткие ограничения стояли в вопросе применения средств радиоэлектронной борьбы: можно было использовать только «точечные» (spot) помехи против конкретных радаров, а не многочастотные (barrage), и без специального разрешения нельзя было даже сбрасывать дипольные отражатели (фольгу) для обмана радаров, чтобы СССР не мог понять американскую тактику на случай мировой войны. Даже речи не шло о том, чтобы отправить туда огромный B-36 или новейший реактивный B-47, по скорости почти не уступавший МиГ-15.