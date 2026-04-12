День космонавтики и День ПВО. Открытки к праздникам 12 апреля

12 апреля — день, когда в календаре встретились два важнейших праздника, символизирующих защиту и освоение воздушного пространства. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток к обоим событиям, чтобы вы могли поздравить космонавтов и всех, кто связан с космической отраслью, а также военнослужащих войск противовоздушной обороны.
День космонавтики.
12 апреля 1961 года советский лётчик Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый в истории человечества орбитальный облёт Земли, открыв эру пилотируемой космонавтики. Праздник был официально установлен в СССР указом Президиума Верховного Совета от 9 апреля 1962 года, а в 2011 году ООН провозгласила 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.
В этот день по всей России проходят торжественные мероприятия: возложение цветов к памятникам Гагарину и Королёву, тематические выставки в музеях и планетариях, лекции и показы документальных фильмов. Школьники участвуют в конкурсах рисунков и викторинах, а взрослые вспоминают 108 минут, которые потрясли мир. Чтобы поздравить близких с этим праздником и разделить гордость за отечественную космонавтику, выберите открытку с ракетой или звёздами из нашей коллекции.
День войск противовоздушной обороны России (День ПВО).
12 апреля 2026 года, во второе воскресенье апреля, отмечается День войск противовоздушной обороны — профессиональный праздник военнослужащих, обеспечивающих защиту воздушных рубежей страны. Первые зенитные подразделения появились в России ещё в 1914 году, а официальный статус праздник получил в 1975 году.
С 2006 года День ПВО является памятным днём в Вооружённых силах РФ. В этот день в частях проходят торжественные построения, награждения отличившихся военнослужащих и праздничные концерты с участием военных ансамблей. Обязательная часть — чествование ветеранов, которые стояли у истоков создания системы ПВО. Чтобы поздравить защитников неба и поблагодарить их за службу, выберите тематическую открытку из нашей коллекции.
