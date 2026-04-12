Праздник в честь юбилейного фестиваля Юрия Башмета устроили в аэропорту Хабаровска

Утром 12 апреля в аэропорту Хабаровска торжественно встретили участников XV музыкального фестиваля Юрия Башмета. Камерный хор Московской государственной консерватории исполнил концертную программу при встрече лайнера компании «Аэрофлот», которое носит имя основоположника практической космонавтики Сергея Королева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Событие состоялось на взлетно-посадочной полосе аэропорта и стало значимым моментом в рамках празднования 65-летия первого полета в космос и Недели космоса в России в 2026 году. Мероприятие прошло при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и авиакомпании «Аэрофлот».
Сегодня вечером, 12 апреля, в Городском дворце культуры Хабаровска праздничным концертом откроется юбилейный фестиваль Юрия Башмета. На концерте будет исполнено произведение «Мечта о космосе» композитора Кузьмы Бодрова. Эту музыку написали пять лет назад в честь 60-летия первого полета человека в космос. Впервые её сыграли 12 апреля 2021 года на космодроме Байконур.
Фестиваль будет проходить с 12 по 18 апреля.