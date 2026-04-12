Праздник в честь юбилейного фестиваля Юрия Башмета устроили в аэропорту Хабаровска

Сегодня вечером, 12 апреля, в Городском дворце культуры Хабаровска праздничным концертом откроется юбилейный фестиваль Юрия Башмета. На концерте будет исполнено произведение «Мечта о космосе» композитора Кузьмы Бодрова. Эту музыку написали пять лет назад в честь 60-летия первого полета человека в космос. Впервые её сыграли 12 апреля 2021 года на космодроме Байконур.