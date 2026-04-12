В Ростовской области за сутки потушили пять техногенных пожаров

В течение субботы, 11 апреля, В Ростовской области сотрудники донского управления МЧС России привлекались к устранению пяти техногенных пожаров, произошедших на территории региона. Об этом сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Помимо этого, пожарно-спасательные подразделения реагировали на три дорожно-транспортных происшествия, где оказывали необходимую помощь участникам аварий.
Для выполнения оперативных задач было задействовано 92 человека личного состава и 23 единицы специализированной техники.
