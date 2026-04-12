Тренер назвала 7 вещей, которые нельзя делать перед тренировкой, если хочешь провести её с пользой

Людям, принимающим лекарства, стоит помнить несколько важных вещей. На инсулине или сахароснижающих препаратах нужно проверять сахар за 15−30 минут до тренировки и при низком уровне съедать 15−30 граммов углеводов. Бета-блокаторы не дают пульсу подниматься как обычно, поэтому ориентироваться следует не только на показания часов, но и на самочувствие. Сосудосуживающие капли от насморка с псевдоэфедрином могут разгонять сердце, а седативные антигистаминные и снотворные снижают реакцию и координацию, что под штангой просто опасно. И главное: менять или отменять назначенные препараты ради тренировки самостоятельно нельзя, это всегда обсуждается с врачом.