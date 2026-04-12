Сибирские учёные рассказали о космических традициях и суевериях, в которые верят даже инженеры

А в Космическом центре им. Кеннеди новичкам в день успешного старта отрезают галстук — традиция из авиации, где так отмечают первый полет летчика. Профессия космонавта остаётся одной из самых опасных в мире: уровень смертности составляет 3,74%. Так, после трагических инцидентов, связанных с гибелью космонавтов космических кораблей «Аполлон-1» и «Союз-1» — в 1967 году, а также «Союз-11» — в 1970 году, появилось новое суеверие в советской, а затем и в российской космонавтике: космический корабль не должен иметь номер, состоящий из одних только единиц. София Лавренюк.