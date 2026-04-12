Сибирские учёные рассказали о космических традициях и суевериях, в которые верят даже инженеры

Оказывается, традиция не запускать ракеты по понедельникам появилась ещё при главном конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королёве. После его смерти запуски по понедельникам возобновились, после чего на этот день недели пришлось 11 аварий.
С 1965 года понедельник в отечественной космонавтике фактически стал неофициальным нестартовым днем. Помимо понедельников серьёзная работа на космодроме останавливается и 24 октября — в этот день в 1960 году при взрыве ракеты Р-16 на Байконуре погибли 72 человека, а в 1963-м — семеро при пожаре в шахте с ракетой Р-9.
Также космонавты никогда до самого старта не смотрят на свою ракету, а в ночь перед полётом обязательно смотрят фильм «Белое солнце пустыни» — товарищ Сухов считается их негласным ангелом-хранителем.
У американских астронавтов и работников американского Центра управления полетами тоже есть свои ритуалы.
«Командир американского экипажа накануне старта должен сыграть в карты со всем остальным экипажем, причем играть будут до тех пор, пока командир не проиграет, — объясняет Пётр Лукин. — Этот проигрыш будет означать, что всё плохое осталось позади и предстоящий полет пройдет успешно, в штатном режиме».
А в Космическом центре им. Кеннеди новичкам в день успешного старта отрезают галстук — традиция из авиации, где так отмечают первый полет летчика. Профессия космонавта остаётся одной из самых опасных в мире: уровень смертности составляет 3,74%. Так, после трагических инцидентов, связанных с гибелью космонавтов космических кораблей «Аполлон-1» и «Союз-1» — в 1967 году, а также «Союз-11» — в 1970 году, появилось новое суеверие в советской, а затем и в российской космонавтике: космический корабль не должен иметь номер, состоящий из одних только единиц. София Лавренюк.