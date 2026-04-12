В премьерном спектакле «Солярис» новосибирской драмы роль Океана сыграл робот

— Как планета Солярис вращается вокруг двух солнц, так и мы, сочиняя спектакль, находимся в гравитационном поле двух величин — романа Станислава Лема и фильма Андрея Тарковского. Более того, мы взяли весь мир Тарковского. Я прочитал много его дневников, сценарии других его фильмов. И так получилось, что в этот спектакль вошли миры Тарковского и из других фильмов тоже. Например, есть мотивы из фильма «Зеркало», который посвящен матери режиссера. Вообще, творчество Тарковского очень автобиографично. Он берет роман Лема «Солярис» и добавляет туда то, чего нет в произведении. Прежде всего, взаимоотношения с отцом — известным поэтом Арсением Тарковским, оказавшим серьезное влияние на творчество сына. В нашем спектакле этого нет, но есть отсыл к матери, к его детству. Мы отталкиваемся от киномира Тарковского, но сочиняем свое впечатление об увиденном, — поделился режиссер спектакля «Солярис» Степан Пектеев.