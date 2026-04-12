В премьерном спектакле «Солярис» новосибирской драмы роль Океана сыграл робот

Премьеры, прошедшие накануне Дня космонавтики, приурочили к Неделе космоса в России, посвященной 65-летию со дня первого полета человека в космос.
На более чем полтора часа Малая сцена стала отсеком научной станции «Солярис»: пространство, созданное художником Катериной Андреевой, предельно реалистично и кинематографически детализировано. Дополнил замкнутый мир видеоконтент от медиахудожника Влада Григорова.
На станции уже несколько лет живут ученые — Снаут (заслуженный артист России Сергей Новиков), Сарториус (Денис Ганин), исследующие одноименную планету. Их коллега Гибарян покончил с собой до событий, в которые погружают зрителей. А именно — до приезда на станцию психолога Криса Кельвина (Никита Воробьев), который должен разобраться, что же происходит на станции, находящейся на орбите Соляриса. Тревогу вызывает состояние пребывающей на ней ученых-исследователей. Они считают, что Океан, покрывающий далекую планету Солярис, возможно, обладает разумом. Мучительным испытанием для экипажа становятся необъяснимые явления, как сказал Снаут, «назовем их гостями». Это материальное воплощение тяжелых воспоминаний.
Крис пребывает на станцию, испытывая неподдельный скепсис. Но, оказавшись на планете Солярис, он сам становится тем, к кому приходит «гостья». Это его жена Хари (Екатерина Макарова), много лет назад покончившая с собой из-за семейной ссоры.
В основу «краснофакельского» спектакля положен сценарий научно-фантастического фильма 1972 года Андрея Тарковского, написанный в соавторстве с Фридрихом Горенштейном.
— Как планета Солярис вращается вокруг двух солнц, так и мы, сочиняя спектакль, находимся в гравитационном поле двух величин — романа Станислава Лема и фильма Андрея Тарковского. Более того, мы взяли весь мир Тарковского. Я прочитал много его дневников, сценарии других его фильмов. И так получилось, что в этот спектакль вошли миры Тарковского и из других фильмов тоже. Например, есть мотивы из фильма «Зеркало», который посвящен матери режиссера. Вообще, творчество Тарковского очень автобиографично. Он берет роман Лема «Солярис» и добавляет туда то, чего нет в произведении. Прежде всего, взаимоотношения с отцом — известным поэтом Арсением Тарковским, оказавшим серьезное влияние на творчество сына. В нашем спектакле этого нет, но есть отсыл к матери, к его детству. Мы отталкиваемся от киномира Тарковского, но сочиняем свое впечатление об увиденном, — поделился режиссер спектакля «Солярис» Степан Пектеев.
Для режиссера из Санкт-Петербурга это первая постановка на новосибирской сцене, для которой он выбирает высокотехнологичный язык, близкий к кино, когда звук иммерсивный восьмиканальный, как в зале кинотеатра. Но все же театр не кино, и на сцене непросто показать Океан. Его воплощением становится подвижный всевидящий, любопытный робот в виде длинной трубы с камерой, расположенный в центре станции и «бурно» участвующий во всех диалогах.
— Мы думали: как выразить Океан, через что? Океан у Лема и Тарковского — некая субстанция, которая живая, которая не поддается определению. При этом на станции много датчиков, роботизированных устройств, которые не работают. Почему — не известно. И мы решили, что Океан будет в виде роботизированной руки с глазом — камерой, которая за всеми подглядывает. Это наш робот, которого мы зовем Робертом. Программированием роботизированных систем занимался Дмитрий Масаидов. Работа непростая. Это актеру можно сказать «Ты здесь, пожалуйста, побыстрее, а здесь — голову налево, а не направо». А для каждого движения Роберта надо писать программу, коды. Это был очень сложный технический процесс. В итоге полтора часа идет спектакль, и полтора часа зрители наблюдают хореографию робота, — рассказал Степан Пектеев.
Но, помимо робота, в спектакле много других технологичных средств: медиатехнологии, настоящий пульт управления, «живое» электричество. В иллюминаторах зрители видят натуралистичные земные пейзажи, ожившие воспоминания героев, а также достоверно воссозданные при помощи компьютерной графики кадры, отсылающие к фильмам Тарковского, космос с его загадочными галактиками, планетами и созвездиями. Музыкальную ткань спектакля создал петербургский композитор и саунд-дизайнер Евгений Роднянский. Световое решение и спецэффекты для «Соляриса» — от Константина Удовиченко.
Для актера Никиты Воробьева, исполнившего роль психолога Криса Кельвина, вся эта история стала одновременно сложной и простой.
— Эмоционально сложно было ответить на вопрос, который все время был в голове: любил ли мой герой свою жену или нет? Полюбил ли он ее снова? И буквально до выхода на сцену мы пришли к выводу, что, да, Кельвин полюбил Хари по новой. Тогда, в прошлой его жизни, это чувство было эгоистичным, а на Солярисе с помощью Океана, коллег-ученых и метафизического двойника Хари мой персонаж понимает, что любил жену и не может жить без нее, — рассказал Никита Воробьев.
— Хаос и абсолют, бездна и бесконечность. Встреча с неизвестным, непознаваемым, непонятным. Восхищение, ужас. Память. Что там, за пределом? Почему и зачем? Красота? Остановившееся время? Вообще, вся эта история про внутренний космос, про то, что космос внутри каждого из нас. Нравственные законы тоже внутри. И у каждого свой Океан. И даже, отправляясь в самые дальние глубины космоса, мы погружаемся в глубину себя: чем дальше мы идем от своей колыбели, тем ближе мы приближаемся к самим себе, — рассуждал перед премьерным показом Степан Пектеев.