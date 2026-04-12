На Западе узнали о решении Ирана по Ормузскому проливу

Иран намерен пропускать не более 10 судов в день через Ормузский пролив и взимать плату за проход. Об этом сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, такие ограничения обсуждаются в рамках достигнутого ранее прекращения огня с США. При этом стоимость прохода для крупных судов может достигать значительных сумм.
«В рамках прекращения огня, достигнутого с США в этом месяце, Иран заявил посредникам, что ограничит число судов, проходящих через (Ормузский пролив — ред.) до около десятка в день и будет взимать плату… Плата доходит до двух миллионов долларов для самых больших супертанкеров», — пишет WSJ.
Как отмечается, судовладельцы из разных стран уже ведут переговоры с Корпусом стражей исламской революции по вопросам прохода. Для движения через пролив вводятся отдельные маршруты и система разрешений.
Тем временем США и Ирану предложили компромисс по ситуации в Ормузском проливе. Так, Пакистан выступил с идеей совместного патрулирования акватории. Предполагается, что это поможет урегулировать судоходство в водоеме и снизить общую напряженность.