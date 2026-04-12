На Западе узнали о решении Ирана по Ормузскому проливу

«В рамках прекращения огня, достигнутого с США в этом месяце, Иран заявил посредникам, что ограничит число судов, проходящих через (Ормузский пролив — ред.) до около десятка в день и будет взимать плату… Плата доходит до двух миллионов долларов для самых больших супертанкеров», — пишет WSJ.