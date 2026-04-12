Церковь напомнила, что оставлять куличи на кладбище — не православная традиция

Традиция приносить на кладбища яйца, куличи и другую еду в день Пасхи не имеет под собой церковных оснований. О том, почему сформировался такой обычай и как стоит поминать усопших на самом деле, рассказал РИА «Новости» епископ Павлово-Посадский Силуан.

Источник: Life.ru

Священнослужитель пояснил, что до революции верующие устраивали поминальные трапезы, но предназначались они не для оставления на могильных плитах.

«В память об усопших устраивали поминальную трапезу для нуждающихся, неимущих, голодных, с тем чтобы они помолились за усопших. Вот это православная традиция», — отметил представитель Московской патриархии.

После революции уровень религиозного просвещения в обществе снизился, что привело к искажению старых обрядов. Люди запомнили саму идею поминальной трапезы, но забыли о её изначальном смысле — благотворительности и помощи ближнему. В итоге практика трансформировалась в оставление продуктов прямо на местах захоронений.

При этом епископ Силуан подчеркнул, что посещение погоста в праздник Светлого Воскресения не является грехом, если человек хочет помянуть родных. Однако церковный устав не предусматривает визитов на кладбища в этот день.

Для официального поминовения в православии существует особый день — Радоница. Он наступает на девятый день после Светлого Христова Воскресения. Именно в этот период возобновляются заупокойные богослужения, которые не проводятся в течение всей Светлой седмицы.

Сегодня, 12 апреля, в России отмечается сразу два светлых и важных праздника. Во-первых, Светлая Пасха — главный христианский праздник, день Воскресения Христова. Верующие радостно приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» и делятся освящёнными куличами, яйцами и радостью после долгого Великого поста. Также сегодня День космонавтики — день, когда в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт человека в космос. Этот праздник символизирует гордость России за великие научные и технологические достижения. Два таких разных, но по-своему вдохновляющих события совпали в один день: один напоминает о духовной высоте и вере, второй — о дерзновении человеческого разума и покорении неба.

