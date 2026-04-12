Новосибирцы остались без длинных выходных на майские праздники

Жителей Новосибирской области в 2026 году ждут самые короткие майские праздники. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на производственный календарь.
Отмена длинных майских праздников коснется всех жителей России, в этом году они будут разделены на два периода. Сначала праздничные дни продлятся с 1 по 3 мая, с пятницы по воскресенье. Празднование 9 мая выпадет на субботу, выходные продляся до понедельника 11 мая.
Сокращенными будут рабочие дни 30 апреля и 8 мая. По словам экспертов, в 2026 году Новогодние праздники продлились рекордно долго — 12 дней, это повлияло на длину праздников в мае.