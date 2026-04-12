58 жителей Хабаровского края отдали мошенникам за неделю 24 млн рублей

Чаще всего преступники воровали средства с ранее похищенных или утраченных банковские карты и мобильные приложения банков — таких случаев 21.

В Хабаровском крае дистанционные мошенники за минувшую неделю похитили у 58 жителей больше 24 миллионов рублей. Всего с начала 2026 года преступники обманули 767 человек и нанесли им ущерб на сумму свыше 433 миллионов рублей, поделились статистикой в прокуратуре края.

Чаще всего злоумышленники на этой неделе воровали средства с похищенных или утраченных банковские карты и через мобильные приложения банков — таких случаев 21. В 13 случаях людям звонили лжесотрудники силовых структур, соцслужб или банков и убеждали их перевести деньги на «безопасные счета» или отдать курьеру.

Ещё девять человек перевели деньги через систему быстрых платежей за товары и услуги, которые так и не получили. В восьми случаях жители откликнулись на предложения о заработке, игре на бирже или инвестициях и потеряли свои «вклады». Пять человек перешли по фишинговым ссылкам, после чего с их счетов автоматически списали деньги. В двух случаях на имя потерпевших оформили кредиты, а заёмные средства похитили.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Прокуратура настоятельно рекомендует гражданам быть осторожными с незнакомыми звонками и сообщениями, никогда не сообщать коды из SMS и не переводить деньги по указанию «сотрудников банка» или «силовиков».