Тараканов предложили использовать в замкнутых системах жизнедеятельности в космосе

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Ученые предложили использовать тараканов в закрытых системах на космических станциях для утилизации несъедобной части растений, содержащей целлюлозу. Затем насекомых можно использовать для кормления рыб, рассказал ТАСС руководитель лаборатории круговоротных процессов искусственных экосистем Института биофизики СО РАН, доцент кафедры биофизики Сибирского федерального университета (СФУ) Сергей Трифонов.
Ученые СФУ и Института биофизики СО РАН проводят исследования по утилизации и полному включению в оборот отходов жизнедеятельности на космической станции. Для этого в институте действует экспериментальный комплекс, моделирующий такую систему (БИОС-3).
«Мы изучили способности насекомых, в частности, тараканов, переваривать и усваивать целлюлозу. Тараканам эта задача точно по плечу. Сами они помогут “подкормить” почву и обогатить ее перед посадкой растений, затем насекомыми можно кормить тилапию (пресноводная рыба — прим. ТАСС), а она уже пойдет на стол к космонавтам», — сказал он.
По данным исследователей, мясо рыбы тилапии достаточно питательное, с малым количеством костей, и может использоваться в рационе космонавтов. По словам научного сотрудника лаборатории Института биофизики СО РАН Владимира Величко, существует задача найти способы рациональной утилизации несъедобной растительной биомассы в замкнутой системе. «Раньше эту биомассу складировали. Сейчас грибы помогают перерабатывать ее в полноценный почвоподобный субстрат, на котором можно вновь выращивать сельскохозяйственные растения. Но можно выстроить иной трофический путь. Несъедобная растительная биомасса может пойти на корм рыбам, насекомым и другим животным. Они в свою очередь станут пищей для человека», — добавил он.
Ранее ученые пришли к выводу, что грибы-вешенки, выращенные в условиях, приближенных к существующим на Луне, не только служат пищей потенциальным космонавтам, но и помогают обогащать полезными веществами грунты для выращивания зерновых культур.
В 1960-х — 1970-х годах в Институте биофизики СО РАН были созданы и успешно проходили испытания экспериментальные комплексы, моделирующие замкнутую экологическую систему жизнеобеспечения человека с автономным управлением. БИОС-3 представляет из себя герметичное помещение площадью 126 квадратных метров, состоящее из четырех отсеков. Здесь в замкнутом цикле выращивали растения специальных сортов, частично перерабатывали отходы жизнедеятельности, вырабатывали воду. В одном из отсеков расположены три каюты экипажа.