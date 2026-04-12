Тараканов предложили использовать в замкнутых системах жизнедеятельности в космосе

По данным исследователей, мясо рыбы тилапии достаточно питательное, с малым количеством костей, и может использоваться в рационе космонавтов. По словам научного сотрудника лаборатории Института биофизики СО РАН Владимира Величко, существует задача найти способы рациональной утилизации несъедобной растительной биомассы в замкнутой системе. «Раньше эту биомассу складировали. Сейчас грибы помогают перерабатывать ее в полноценный почвоподобный субстрат, на котором можно вновь выращивать сельскохозяйственные растения. Но можно выстроить иной трофический путь. Несъедобная растительная биомасса может пойти на корм рыбам, насекомым и другим животным. Они в свою очередь станут пищей для человека», — добавил он.