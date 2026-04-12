В Ростовской области 12 апреля в трех районах пройдет выжигание растительности

В воскресенье, 12 апреля, жители Ростовской области в ряде районов могут заметить дым и открытый огонь на полях. Поводов для тревоги нет: региональное управление МЧС проинформировало о том, что намечено плановое и контролируемое выжигание сухой травянистой растительности.