В Ростовской области 12 апреля в трех районах пройдет выжигание растительности

В Ростовской области проведут пять выжиганий сухостоя.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 12 апреля, жители Ростовской области в ряде районов могут заметить дым и открытый огонь на полях. Поводов для тревоги нет: региональное управление МЧС проинформировало о том, что намечено плановое и контролируемое выжигание сухой травянистой растительности.

По информации, распространенной донским главком спасательного ведомства, профилактические отжиги затронут территории, расположенные в границах трех муниципальных образований.

В общей сложности в течение суток специалистами будет выполнено пять выжиганий сухостоя.

