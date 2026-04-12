В Хабаровске завершилось обучение молодых прокуроров ДФО и Сибири

В Хабаровском межрегиональном центре профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих завершилось обучение 25 молодых специалистов. Подобности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Слушатели прибыли из прокуратур Дальневосточного федерального округа и Восточной Сибири. В течение двух недель они осваивали курс «Прокурорский надзор за соблюдением законов в экономической и экологической сферах».
В экономической части программы особое внимание уделили контролю за соблюдением законодательства о госзакупках, защите прав предпринимателей и реализации национальных проектов. В экологической сфере рассматривались вопросы надзора за охраной лесов от пожаров, соблюдением законодательства об охране недр и атмосферного воздуха, а также за обращением с отходами.
К проведению занятий привлекались опытные работники аппарата прокуратур республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, а также преподаватели вузов Хабаровска. В круглом столе по вопросам взаимодействия с общественными объединениями принял участие председатель общественного экологического движения «Защита природы» Олег Губарец.
Слушатели посетили музей прокуратуры Хабаровского края, где прокурор отдела Виталий Рудь провел занятие об истории ведомства. В свободное время они ознакомились с экспозициями художественного и краевого музея имени Н. И. Гродекова.
Обучение завершилось сдачей экзаменов и вручением свидетельств. Анкетирование показало, что курсы сформировали у молодых специалистов практические навыки по вопросам экономики и экологии.
