В Хабаровске студенты-юристы посетили музей краевой прокуратуры

В Хабаровске студенты Дальневосточного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции посетили музей прокуратуры края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Экскурсия прошла в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тема встречи — «История прокуратуры Хабаровского края, фронтовики в прокурорских погонах». Перед студентами второго курса, обучающимися по специальности «Судебная и прокурорская деятельность», выступила ветеран ведомства, старший советник юстиции Елена Хохлова.
Она рассказала о работе надзорного органа в годы войны и поделилась воспоминаниями о встречах с ветеранами-фронтовиками, пришедшими на службу в прокуратуру в послевоенные годы. «Это было особое поколение работников, которых отличала преданность делу служения закону, выносливость и жизнелюбие», — отметила Елена Хохлова.
Студенты также ответили на вопросы викторины об образовании органов прокуратуры в России и основных направлениях ее работы. В завершение будущим юристам пожелали успешной учебы и пригласили проходить учебную практику в районных прокуратурах края.
Преподаватель университета, пенсионер органов прокуратуры края Владимир Салимов оставил благодарственную запись в книге отзывов музея.
