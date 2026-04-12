От диагностики до ухода: «Губернские аптеки» приглашают красноярцев на фестиваль «Нансен»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоится фестиваль лекций «Нансен» (6+) — масштабный научно-популярный марафон, который в этом году будет посвящен теме «Тело». Программа объединит разные взгляды на человеческое тело: от медицины и антропологии до искусства, музыки, моды и космоса.
Событие пройдет 19 апреля в Малом концертном зале Красноярской краевой филармонии с 11:00 до 19:00. Организаторы — золотодобывающая компания «Полюс» и медиагруппа «Прима». Формат мероприятия предполагает серию коротких лекций, которые можно свободно посещать в течение дня, а также участие в дополнительных активностях и партнерских площадках.
Одним из партнеров события выступят «Губернские аптеки», которые представят в фойе филармонии две интерактивные площадки, посвященные диагностике здоровья, профилактике и современным подходам к уходу за телом.
В государственной аптечной сети отмечают, что участие в фестивале стало для компании новым опытом. «В этом году мы участвуем в фестивале впервые. Нам близка его тема — тело как основа жизни и здоровья. Для нас это возможность поговорить с людьми о том, как важно заботиться о себе, поддерживать организм, правильно выбирать витамины и подходить к профилактике без лишних затрат, но с пониманием того, что действительно работает», — рассказала корреспонденту НИА Красноярск специалист отдела спецпроектов АО «Губернские аптеки» Назира Караханова.
На первой площадке гости смогут пройти экспресс-оценку состояния здоровья и познакомиться с разработками «Губернских аптек». В программе:
проверка зрения с помощью рефрактометра;
экспресс-диагностика организма на современном аппарате Keito;
дегустация коллагена;
кислородные коктейли;
знакомство с разработками собственного рецептурного производства компании, биологически активными добавками, которые помогают поддерживать иммунитет и общее состояние организма.
Вторая зона будет посвящена косметическому направлению — здесь представят оригинальную линейку уходовой косметики с пептидами. Специалисты объяснят, из каких компонентов создаются средства, как работают пептидные формулы и почему подобный уход может сочетать эффективность и доступность. Гости смогут задать вопросы, познакомиться с линейкой продукции и узнать о принципах производства.
Организаторы отмечают, что партнерские площадки являются важной частью фестиваля. Они расширяют формат лекций и позволяют участникам не только слушать, но и взаимодействовать с темой через практический опыт.
Добавим, помимо основного марафона, фестиваль развернется в формате «Нансен Сити» — это неделя событий по всему Красноярску. В музеях, барах, культурных и образовательных пространствах пройдут лекции, экскурсии, мастер-классы и тематические встречи. Подробности о программе можно узнать на сайте организатора.