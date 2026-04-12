В Красноярске отменили шоу дронов 12 апреля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 12 апреля, должно было состояться масштабное шоу дронов ко Дню космонавтики.
Накануне его отменили из-за плохих погодных условий. На высоте полета квадрокоптеров прогнозируют порывы ветра до 15 м/c. Также ожидается похолодание и значительные осадки, что может привести к обледенению дронов и их падению. В этих условиях проведение шоу дронов невозможно.
«При подготовке представления мы всегда принимаем во внимание подобные риски. К сожалению, в этот раз нам не повезло с погодой — сильный порыв ветра просто сдует дроны, что нарушит точность позиционирования и испортит анимацию. К тому же плохая погода делает просмотр просто некомфортным. Надеемся, что нам удастся порадовать красноярцев яркими шоу в будущем», — прокомментировали организаторы.