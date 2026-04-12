Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске отменили шоу дронов 12 апреля

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 12 апреля, должно было состояться масштабное шоу дронов ко Дню космонавтики.

Накануне его отменили из-за плохих погодных условий. На высоте полета квадрокоптеров прогнозируют порывы ветра до 15 м/c. Также ожидается похолодание и значительные осадки, что может привести к обледенению дронов и их падению. В этих условиях проведение шоу дронов невозможно.

«При подготовке представления мы всегда принимаем во внимание подобные риски. К сожалению, в этот раз нам не повезло с погодой — сильный порыв ветра просто сдует дроны, что нарушит точность позиционирования и испортит анимацию. К тому же плохая погода делает просмотр просто некомфортным. Надеемся, что нам удастся порадовать красноярцев яркими шоу в будущем», — прокомментировали организаторы.