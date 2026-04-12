Глаза — индикатор болезней: офтальмолог раскрыл 3 тревожных сигнала, которые многие игнорируют

Появление мушек перед глазами чаще связано с возрастными изменениями стекловидного тела, особенно после 40−45 лет. Однако их резкое увеличение, вспышки света, ощущение «занавески», снижение остроты зрения, травмы или неврологические симптомы вроде головной боли и слабости в конечностях требуют срочного осмотра. Это может быть признаком отслойки сетчатки, при которой промедление даже в 24 часа критично.