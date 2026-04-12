Главные часы Красноярска исполняют «Траву у дома» в День космонавтики

12 апреля, в День космонавтики, главные городские часы Красноярска поздравляют жителей знакомой мелодией. В течение дня на них звучит композиция Владимира Мигули «Трава у дома», давно ставшая неофициальным гимном отечественной космонавтики.
Услышать ее можно четыре раза за сутки: в полдень, а также в 15, 18 и 21 час.
Время выбрано так, чтобы с праздничным настроением могли пересечься горожане, гуляющие по центру и в дневные, и в вечерние часы.
