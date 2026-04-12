Четверых рыбаков сняли с отколовшейся льдины на Красноярском водохранилище

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня утром на Красноярском водохранилище в районе села Лебяжье Идринско-Краснотуранского муниципального округа произошел опасный инцидент с участием рыбаков. Четверо мужчин вышли на весенний лед, который оказался слишком тонким и не выдержал нагрузки. В результате льдина с людьми откололась от берега.
На помощь оперативно выдвинулись спасатели Краснотуранской спасательной станции. Они использовали судно на воздушной подушке, что позволило быстро добраться до дрейфующей льдины. Все четверо рыбаков были благополучно эвакуированы и доставлены на берег.
Спасатели в очередной раз напоминают жителям региона о высокой опасности выхода на весенний лед. С потеплением его структура становится крайне ненадежной, что может привести к трагическим последствиям. По данным КГКУ «Спасатель», с начала 2026 года уже спасено 85 человек.