Четверых рыбаков сняли с отколовшейся льдины на Красноярском водохранилище

Спасатели в очередной раз напоминают жителям региона о высокой опасности выхода на весенний лед. С потеплением его структура становится крайне ненадежной, что может привести к трагическим последствиям. По данным КГКУ «Спасатель», с начала 2026 года уже спасено 85 человек.