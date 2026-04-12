Женщина и ребенок погибли на пожаре в Боготольском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трагический пожар произошел накануне вечером в селе Красный Завод Боготольского округа. Пожар вспыхнул в одноэтажном жилом доме.

Источник: НИА Красноярск

К моменту прибытия добровольной пожарной команды из-под кровли и окон здания шел густой черный дым. В ходе разведки внутри дома были обнаружены тела погибших — женщины и ребенка 2022 года рождения. По предварительным данным, они скончались от отравления продуктами горения.

Прибывшие сотрудники МЧС России совместно с добровольцами ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров. В тушении были задействованы 12 человек и 4 единицы техники.

Предварительной причиной трагедии специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.