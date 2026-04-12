В Минкульте Башкирии подтвердили начало реконструкции уфимского цирка

Напомним, уфимский Госцирк закрыли в 2017 году из-за аварийного состояния здания. Стоимость ремонта на 2026 год оценивается в 2,14 млрд рублей, финансирование власти региона рассчитывают получить из федеральной казны. Проект капитального ремонта прошел все экспертизы и получил одобрение еще в декабре 2024 года. По данным Минкульта Башкирии ремонтные работы начнутся в 2026 году.