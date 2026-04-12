Сильный ветер, грозу и ночные заморозки обещают воронежцам с начала недели

В Воронежской области на смену солнцу идет циклон с дождями и первыми грозами. В светлый праздник Пасхи на фоне переменной облачности пройдут дожди, которые днем в отдельных районах перерастут в полноценные весенние грозы. В самом Воронеже ожидается умеренный дождь при северо-восточном ветре со скоростью 5−10 м/с. Температурные качели тоже напомнят о себе. Если по области воздух еще прогреется до +12°C, то в черте города будет заметно прохладнее — всего +7…+9°C. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Начало новой рабочей недели, 13 апреля, принесет кратковременное затишье и небольшое потепление. Ночные заморозки (до −1°C по региону) сменятся вполне приятными дневными показателями: в области ожидается до +14°C, а в Воронеже термометры покажут около +10…+12°C. Осадки станут менее интенсивными, но северный ветер усилится днем до 13 м/с.
Однако уже во вторник, 14 апреля, характер погоды резко изменится в худшую сторону. На регион обрушатся умеренные дожди, а небо затянет тучами. Воронежцам обещают сильный северо-западный ветер с порывами до 15−18 м/с и снижение температуры. Так, днем в Воронеже будет +6…+8°C.