Сильный ветер, грозу и ночные заморозки обещают воронежцам с начала недели

В Воронежской области на смену солнцу идет циклон с дождями и первыми грозами. В светлый праздник Пасхи на фоне переменной облачности пройдут дожди, которые днем в отдельных районах перерастут в полноценные весенние грозы. В самом Воронеже ожидается умеренный дождь при северо-восточном ветре со скоростью 5−10 м/с. Температурные качели тоже напомнят о себе. Если по области воздух еще прогреется до +12°C, то в черте города будет заметно прохладнее — всего +7…+9°C. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.