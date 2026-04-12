В Ростовской области под колеса легковушки попал 15-летний подросток

В Новочеркасске иномарка сбила переходившего дорогу подростка.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 10 апреля, в городе Новочеркасске Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получил несовершеннолетний пешеход. Инцидент случился в 20:30 на улице Спортивной.

Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области, автомобиль «Датсун он-до», за рулем которого находился пятидесятисемилетний мужчина, совершил наезд на пятнадцатилетнего юношу. Согласно предварительной версии правоохранителей, молодой человек в момент столкновения пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, двигаясь по отношению к машине с левой стороны.

В ведомстве подтвердили, что в результате аварии пешеходу потребовалась медицинская помощь. В настоящее время сотрудники полиции Новочеркасска продолжают выяснять все детали и обстоятельства случившегося.

В донской автоинспекции обратились к родителям с настоятельной просьбой проводить с детьми регулярные разъяснительные беседы. Особый акцент делается на необходимости повторять правила безопасного поведения на дороге и алгоритм правильного пересечения проезжей части.

