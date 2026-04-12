Глеб Никитин поздравил нижегородцев со Светлой Пасхой

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Пасхи.
Глава региона поздравил православных нижегородцев с «праздником праздников и торжеством из торжеств» — Светлым Христовым Воскресением. Он напомнил, что Пасха символизирует победу жизни над смертью и на протяжении веков дает верующим надежду, помогает справляться с трудностями.
Губернатор отметил, что это время радости, семейного единения и примирения: за столом собираются близкие, люди прощают обиды и делятся пасхальными угощениями.
В поздравлении также отметили работу Нижегородской епархии: священнослужители поддерживают участников СВО, посещают госпитали, собирают гуманитарную помощь. Волонтеры епархии помогают многодетным семьям и нуждающимся, проводят патриотические акции и просветительские мероприятия.