Симонян рассказала об операции по удалению груди

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ей удалили обе молочные железы. Она отметила, что это было ее решение.
— Мне удалили обе молочных железы. Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая — зачем вторая? И нужно было удалить поврежденные лимфоузлы, — рассказала Симоньян в эфире программы «Секрет на миллион».
Она добавила, что продолжает пить таблетки, также раз в месяц ей делают инъекцию в живот. Главред рассказала, что ее дети до сих пор не знают об онкологии.
— Всех остальных я собрала, посадила и сказала: "Спокойно. Вы видите, какой тяжелый период проходит семья? Да, у меня рак, но я сделаю все возможное, а дальше как Господь распорядится, — подчеркнула Симоньян.
Она также заявила, что диагноз «рак» стал для нее полной неожиданностью. При этом врачи связывали развитие болезни с сильным стрессом. Она отметила, что незадолго до этого проходила обследование, которое не выявило проблем.
В ходе интервью Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян незадолго до комы пребывал в отличном настроении. По ее словам, он был целый день на ногах.