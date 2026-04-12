В лесу Финляндии нашли ещё один беспилотник с боевой частью

Беспилотное устройство обнаружили в лесу Финляндии в муниципалитете Иитти. Об этом сообщают местные правоохранительные органы.
Инцидент произошел 11 апреля. Граждане Финляндии обнаружили БПЛА в лесу. Расстояние до ближайшего населенного пункта, как отмечается, составляло чуть больше километра. В полиции отметили, что устройство похоже на те, которые ранее падали в юго-восточной части страны и имеют боевую часть.
"Граждане в точности выполнили выданные государственными органами инструкции и приблизились к дрону, сообщив в центр по чрезвычайным ситуациям, — заявил инспектор полицейского управления Хяме Теро Вейонмаа.
В полиции Финляндии на данный момент выясняют, связан ли этот случай с предыдущими инцидентами, которые происходили неделями ранее.
Как ранее писал сайт KP.RU, на юго-востоке Финляндии обнаружили украинские беспилотники. Тогда премьер-министр страны Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности Финляндии.