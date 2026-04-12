Актриса Бледанс рассказала, почему на Пасху обязательно прощает своих врагов

Актриса, телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, как готовится к празднованию Пасхи. При этом самое главное правило для нее в этот день — прощать тех, кто с ней повел себя неправильно.
— Я научилась отпускать обиды — это мое главное и лучшее приобретение за многие годы. Это помогает освободить сердце и душу от груза и оков, — подчеркнула артистка.
Она добавила, что в этот раз заказала несколько куличей и творожную пасху, которые она вместе с семьей освящала ночью, передает Общественная Служба Новостей.
11 апреля директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN освятили куличи в одном из храмов Москвы. После церемонии они встретились со студентами. Они также пообщались с присутствующими и сделали совместные фотографии.
Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий ранее рассказал, что не все продукты можно приносить в храм на освящение на Пасху. По его словам, чаще всего в церковь приносят традиционные пасхальные угощения: яйца, куличи и пасху.