Омский мастер испек кулич высотой 1,75 миллиметра

Изделие приготовлено по традиционному рецепту: с мукой, яйцом, дрожжами и сахаром. Глазурь и карамельная крошка нанесены в соответствии с пасхальными традициями. Выпекался кулич в обычной духовке, при этом мастер работал под микроскопом. Готовое изделие помещается на человеческом волосе.