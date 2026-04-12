Омский мастер испек кулич высотой 1,75 миллиметра

Микроминиатюрист Анатолий Коненко приготовил праздничное изделие по традиционному рецепту, работая под микроскопом.

Источник: Комсомольская правда

Кулич высотой 1,75 миллиметра испек микроминиатюрист из Омска Анатолий Коненко. Об этом сам мастер сообщил в своих социальных сетях.

Изделие приготовлено по традиционному рецепту: с мукой, яйцом, дрожжами и сахаром. Глазурь и карамельная крошка нанесены в соответствии с пасхальными традициями. Выпекался кулич в обычной духовке, при этом мастер работал под микроскопом. Готовое изделие помещается на человеческом волосе.

«Накормить взрослого человека таким угощением вряд ли удастся. Можно только удивить», — улыбается Анатолий Коненко.

Помимо миниатюрного кулича, Коненко создал стеклянное яйцо высотой около одного миллиметра с золотым крестом внутри. Обе работы выполнены с применением уникальных технологий микроминиатюрирования, разработанных омским художником.

Мастер отмечает, что создание пасхальных миниатюр стало для него способом соединить духовные традиции с искусством микроскопической работы.