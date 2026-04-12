Россиянам рассказали, когда лучше не просить повышения зарплаты

Тамара Гриненко назвала лето неудачным периодом обсуждать повышение зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Лето считается неудачным периодом для обсуждения с руководителем повышения заработной платы. Об этом ТАСС заявила руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.

По её словам наименее удачным для этого считается лето. В период с июня по август снижается деловая активность, а многие руководители находятся в отпусках, в то время как все решения откладываются.

«Осень — сентябрь — октябрь — неоднозначный период: с одной стороны, бизнес возвращается к активности, с другой — компании часто уже переходят к бюджетированию и могут откладывать индивидуальные пересмотры до конца года», — сказала Гриненко.

По её словам, также необходимо учитывать личные результаты сотрудника. Профессиональное достижение или успешно завершенный проект могут поспособствовать разговору с начальством.

Ранее KP.RU писал, что в России на фоне дефицита кадров бизнес все чаще переводит сотрудников на неполный рабочий день и снижает им доходы, несмотря на рекордное число вакансий.