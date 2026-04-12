Переход в никуда? Челябинцев возмутила новая зебра на Комсомольском проспекте

Жителей Челябинска удивила разметка в районе Комсомольского проспекта, 34 Б/3. Зебру нарисовали мимо участка с заниженным бордюром, где обычно переходят дорогу. Теперь она ведет с газона на газон.
— С главным вопросом, почему пешеходный переход был сделан именно так и когда разметку планируют нанести по нормативам, Народный фронт обратился в администрацию Челябинска, — сообщили в ОНФ, опубликовав фото от подписчиков.
В комментариях жители пишут, что такая же разметка на перекрестке улиц Сталеваров и Пекинской в Металлургическом районе.
Креативные горожане уже нашли объяснение:
— Я художник я так вижу, — пишет Василий.
Возможно, переход решили перенести ближе к перекрестку. Тогда потребуется переустройство газонов и тротуаров.
«Комсомолка» отправила пост ОНФ с фотографиями перехода в мэрию и ГАИ города. Там пообещали разобраться в ситуации.