Переход в никуда? Челябинцев возмутила новая зебра на Комсомольском проспекте

На северо-западе Челябинска нарисовали зебру мимо пешеходного перехода.

Жителей Челябинска удивила разметка в районе Комсомольского проспекта, 34 Б/3. Зебру нарисовали мимо участка с заниженным бордюром, где обычно переходят дорогу. Теперь она ведет с газона на газон.

— С главным вопросом, почему пешеходный переход был сделан именно так и когда разметку планируют нанести по нормативам, Народный фронт обратился в администрацию Челябинска, — сообщили в ОНФ, опубликовав фото от подписчиков.

В комментариях жители пишут, что такая же разметка на перекрестке улиц Сталеваров и Пекинской в Металлургическом районе.

Креативные горожане уже нашли объяснение:

— Я художник я так вижу, — пишет Василий.

Возможно, переход решили перенести ближе к перекрестку. Тогда потребуется переустройство газонов и тротуаров.

«Комсомолка» отправила пост ОНФ с фотографиями перехода в мэрию и ГАИ города. Там пообещали разобраться в ситуации.