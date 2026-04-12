Два человека погибли в ДТП на трассе Хабаровск-Ванино

В Хабаровском крае на 63-м километре федеральной автодороги А-376 «Хабаровск-Лидога-Ванино» произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным Госавтоинспекции Хабаровского края, 12 апреля в 03:10 водитель автомобиля Toyota Ipsum, двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Комсомольска-на-Амуре, допустил наезд на попутный грузовой автомобиль КрАЗ. У грузовика отсутствовали исправные задние световые приборы.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota Ipsum — мужчина 1983 года рождения — и его пассажирка 1963 года рождения скончались на месте от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка легкового автомобиля — женщина 1988 года рождения — получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение. Водитель КрАЗа не пострадал.
На месте аварии работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
